Кофилд оформил самый быстрый хет-трик в истории «Монреаля» с начала матча в НХЛ за 14 лет
В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Мэтисон, Эванс) – 06:36 1:1 Арвидссон (Минтен, Миттельштадт) – 21:45 (pp) 1:2 Кофилд (Слафковски) – 27:37 (pp) 2:2 Гики (Пастрняк, Макэвой) – 29:46 (pp) 2:3 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp) 3:3 Минтен (Линдхольм, Макэвой) – 53:55 4:3 Гики (Макэвой, Заха) – 54:07 (pp)
В составе гостей хет-трик записал на свой счёт Коул Кофилд. Американский форвард забросил все три шайбы в составе своей команды, уложившись за 33 минуты 29 секунд с момента стартового вбрасывания. Таким образом, Кофилд оформил самый быстрый хет-трик в истории «Монреаля» с начала матча в НХЛ за 14 лет.
24 марта 2012 года выступавший за «Канадиенс» американский нападающий Эрик Коул забросил три шайбы в ворота «Оттавы Сенаторз» (5:1) за 05:41 с начала встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2012, суббота. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Коул – 00:29 (5x5) 2:0 Коул (Суббэн, Деарне) – 04:56 (5x5) 3:0 Коул (Деарне, Суббэн) – 05:41 (5x4) 4:0 Нокелайнен (Палушай, Камполи) – 08:21 (5x5) 4:1 Спецца (Михалек, Филлипс) – 19:47 (5x5) 5:1 Эллер (Плеканец, Камполи) – 45:05 (5x4)
