Кофилд оформил самый быстрый хет-трик в истории «Монреаля» с начала матча в НХЛ за 14 лет

В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе гостей хет-трик записал на свой счёт Коул Кофилд. Американский форвард забросил все три шайбы в составе своей команды, уложившись за 33 минуты 29 секунд с момента стартового вбрасывания. Таким образом, Кофилд оформил самый быстрый хет-трик в истории «Монреаля» с начала матча в НХЛ за 14 лет.

24 марта 2012 года выступавший за «Канадиенс» американский нападающий Эрик Коул забросил три шайбы в ворота «Оттавы Сенаторз» (5:1) за 05:41 с начала встречи.