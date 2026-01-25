Марчмент затратил девять матчей на первый хет-трик за «Коламбус». Филатов был быстрее

В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев со счётом 8:5.

Хет-триком в составе победителей отметился Мэйсон Марчмент, пополнивший состав «Коламбуса» в ходе нынешнего сезона. Матч с «Тампой» стал для Марчмента девятым в стане «мундиров» после недавнего обмена из «Сиэтл Кракен».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Марчмент занял третье место в истории «Коламбуса» по наименьшему числу матчей, затраченных на первый хет-трик в составе «Коламбуса». Быстрее были только швед Александр Нюландер (пять матчей) и россиянин Никита Филатов (шесть).