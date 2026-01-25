Скидки
Стэмкос вышел на восьмое место в истории НХЛ по голам в большинстве, сравнявшись с Лемье

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нэшвилл Предаторз» и «Юта Мамонт». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). «Юта» одержала победу со счётом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 21:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Стэмкос (Йози) – 03:43 (pp)     1:1 Келлер (Сергачёв, Дурзи) – 23:00     1:2 Карконе (Ямамото) – 25:13     1:3 Ямамото (Сергачёв, Дурзи) – 28:10     2:3 Маршессо (Шей) – 36:39     2:4 Хэйтон (Гюнтер, Сергачёв) – 51:02 (pp)     2:5 Петерка (Гюнтер, Хэйтон) – 58:28    

В составе хозяев отличились Стивен Стэмкос и Джонатан Маршессо. За «Юту» шайбы забросили Клейтон Келлер, Майкл Карконе, Кайлер Ямамото, Барретт Хэйтон и Джон-Джейсон Петерка. На счету российского защитника гостей Михаила Сергачёва три результативные передачи.

Стэмкос открыл счёт в матче, реализовав большинство на четвёртой минуте встречи. Благодаря этому, канадский форвард вышел на восьмое место в истории НХЛ по голам в большинстве, сравнявшись с Марио Лемье (по 236). На седьмом месте располагается Брэндан Шэнахан (237), от показателя которого Стивен теперь отстаёт на один точный бросок в большинстве.

Рекорд НХЛ принадлежит Александру Овечкину (329), вторым идёт Дэйв Андрейчак (274), топ-3 замыкает Бретт Халл (265). В пятёрку лучших также входят Теэму Селянне (255) и Люк Робитайл (247). На шестой строчке располагается Фил Эспозито (246).

