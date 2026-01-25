Стэмкос вышел на восьмое место в истории НХЛ по голам в большинстве, сравнявшись с Лемье

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нэшвилл Предаторз» и «Юта Мамонт». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). «Юта» одержала победу со счётом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).

В составе хозяев отличились Стивен Стэмкос и Джонатан Маршессо. За «Юту» шайбы забросили Клейтон Келлер, Майкл Карконе, Кайлер Ямамото, Барретт Хэйтон и Джон-Джейсон Петерка. На счету российского защитника гостей Михаила Сергачёва три результативные передачи.

Стэмкос открыл счёт в матче, реализовав большинство на четвёртой минуте встречи. Благодаря этому, канадский форвард вышел на восьмое место в истории НХЛ по голам в большинстве, сравнявшись с Марио Лемье (по 236). На седьмом месте располагается Брэндан Шэнахан (237), от показателя которого Стивен теперь отстаёт на один точный бросок в большинстве.

Рекорд НХЛ принадлежит Александру Овечкину (329), вторым идёт Дэйв Андрейчак (274), топ-3 замыкает Бретт Халл (265). В пятёрку лучших также входят Теэму Селянне (255) и Люк Робитайл (247). На шестой строчке располагается Фил Эспозито (246).