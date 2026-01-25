Мэйсон Марчмент повторил достижение Артемия Панарина в «Коламбусе»

В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев со счётом 8:5.

Хет-триком в составе победителей отметился Мэйсон Марчмент, пополнивший состав «Коламбуса» в ходе нынешнего сезона. Матч с «Тампой» стал для Марчмента девятым в стане «мундиров» после недавнего обмена из «Сиэтл Кракен». За это время в новом клубе Мэйсон уже успел достичь отметки в 10 очков.

Таким образом, Марчмент повторил второй результат в истории американского клуба по скорости достижения 10 очков в стане «мундиров». По этому показателю Мэйсон повторил достижение Зака Веренски и Артемия Панарина. Быстрее в истории «Коламбуса» был только Скотт Хартнелл (восемь).