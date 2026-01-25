Патрик Кейн вплотную приблизился к рекорду Майка Модано для американцев в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе победителей результативной передачей отметился Патрик Кейн, набравший 1373-е очко за карьеру в НХЛ. Благодаря этому Кейн вплотную приблизился к рекорду Майка Модано для американцев в НХЛ.

На данный момент Модано продолжает удерживать за собой бомбардирский рекорд в лиге среди игроков, которые родились в США. Легендарный форвард завершил карьеру в лиге на отметке в 1374 очков.

Таким образом, следующее результативное действие позволит 37-летнему Кейну сравняться с соотечественником.