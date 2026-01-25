Патрик Кейн вплотную приблизился к рекорду Майка Модано для американцев в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Кёпке (Стэнли, Бэррон) – 30:08 1:1 Комфер (Копп) – 35:50 1:2 Комфер (Финни, ван Римсдайк) – 41:43 1:3 Рэймонд (Каспер, Бернард-Докер) – 48:11 1:4 Дебринкэт (Копп, Кейн) – 58:11 1:5 Каспер (Рэймонд) – 58:43
В составе победителей результативной передачей отметился Патрик Кейн, набравший 1373-е очко за карьеру в НХЛ. Благодаря этому Кейн вплотную приблизился к рекорду Майка Модано для американцев в НХЛ.
На данный момент Модано продолжает удерживать за собой бомбардирский рекорд в лиге среди игроков, которые родились в США. Легендарный форвард завершил карьеру в лиге на отметке в 1374 очков.
Таким образом, следующее результативное действие позволит 37-летнему Кейну сравняться с соотечественником.
