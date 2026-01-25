Скидки
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Детройта» Джон Гибсон повторил рекорд НХЛ, установленный 82 года назад

Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Кёпке (Стэнли, Бэррон) – 30:08     1:1 Комфер (Копп) – 35:50     1:2 Комфер (Финни, ван Римсдайк) – 41:43     1:3 Рэймонд (Каспер, Бернард-Докер) – 48:11     1:4 Дебринкэт (Копп, Кейн) – 58:11     1:5 Каспер (Рэймонд) – 58:43    

Голкипер «Детройта» Джон Гибсон отразил 26 бросков, продлив личную победную серию до восьми матчей. Примечательно, что американский вратарь оформил уже вторую восьмиматчевую победную серию в нынешнем сезоне.

Таким образом, голкипер «Детройта» повторил редкий рекорд НХЛ, установленный 82 года назад. В сезоне-1943/1944 Билл Дёрнан выдал 10-матчевую и восьмиматчевую победную серии в своём дебютном сезоне за «Монреаль Канадиенс».

С тех пор ни одному вратарю в истории североамериканской лиги не удавалось оформить две восьмиматчевые победные серии в своём дебютном сезоне за новый клуб. Гибсон стал игроком «Детройта» в межсезонье.

Джон Гибсон повторил достижение Криса Осгуда в «Детройте» 18-летней давности
