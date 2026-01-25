Голкипер «Детройта» Джон Гибсон повторил рекорд НХЛ, установленный 82 года назад

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу гостей.
Голкипер «Детройта» Джон Гибсон отразил 26 бросков, продлив личную победную серию до восьми матчей. Примечательно, что американский вратарь оформил уже вторую восьмиматчевую победную серию в нынешнем сезоне.
Таким образом, голкипер «Детройта» повторил редкий рекорд НХЛ, установленный 82 года назад. В сезоне-1943/1944 Билл Дёрнан выдал 10-матчевую и восьмиматчевую победную серии в своём дебютном сезоне за «Монреаль Канадиенс».
С тех пор ни одному вратарю в истории североамериканской лиги не удавалось оформить две восьмиматчевые победные серии в своём дебютном сезоне за новый клуб. Гибсон стал игроком «Детройта» в межсезонье.
- 25 января 2026
-
07:15
-
06:53
-
06:49
-
06:40
-
06:29
-
06:18
-
06:03
-
05:59
-
05:58
-
05:57
-
05:45
-
05:31
-
04:55
-
04:29
-
04:03
-
03:50
-
03:46
-
03:32
-
03:27
-
03:08
-
01:49
-
01:38
-
00:16
- 24 января 2026
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:37
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:54
-
22:40
-
22:30
-
22:20
-
22:14