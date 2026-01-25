Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сент-Луис Блюз – Лос-Анджелес Кингз, результат матча 25 января 2025, счет 4:5 (Буллиты), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Лос-Анджелес» по буллитам обыграл на выезде «Сент-Луис», у Бучневича ассистентский дубль
Комментарии

В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 5
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Уорд (Мэлотт, Хелениус) – 04:31     0:2 Дюмулен (Лаферрье, Кемпе) – 21:11     1:2 Дворски (Стенберг, Жозеф) – 22:14     2:2 Шенн (Бучневич, Снаггеруд) – 26:30 (pp)     3:2 Кайру (Майлу, Фаулер) – 28:10     3:3 Лаферрье (Перри, Андерсон) – 30:18     3:4 Мур (Кларк, Армиа) – 51:34     4:4 Кайру (Фолк, Бучневич) – 57:50     4:5 Мур – 65:00    

В составе хозяев шайбы забросили Далибор Дворски, Брэйден Шенн и Джордан Кайру (2). Российский нападающий Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами.

В составе гостей голы записали на свой счёт Тэйлор Уорд, Брайан Дюмулен, Алекс Лаферрье и Тревор Мур.

Победный буллит реализовал американский нападающий «Кингз» Тревор Мур.

Российские хоккеисты Алексей Торопченко («Сент-Луис») и Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес») очков не набрали.

В следующей встрече «Сент-Луис Блюз» сыграет дома с «Даллас Старз» 28 января. «Коламбус Блю Джекетс» встретится на выезде с «Лос-Анджелес Кингз» 27 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
4 очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Коламбусом», у Воронкова гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android