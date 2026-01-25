«Лос-Анджелес» по буллитам обыграл на выезде «Сент-Луис», у Бучневича ассистентский дубль

В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

В составе хозяев шайбы забросили Далибор Дворски, Брэйден Шенн и Джордан Кайру (2). Российский нападающий Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами.

В составе гостей голы записали на свой счёт Тэйлор Уорд, Брайан Дюмулен, Алекс Лаферрье и Тревор Мур.

Победный буллит реализовал американский нападающий «Кингз» Тревор Мур.

Российские хоккеисты Алексей Торопченко («Сент-Луис») и Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес») очков не набрали.

В следующей встрече «Сент-Луис Блюз» сыграет дома с «Даллас Старз» 28 января. «Коламбус Блю Джекетс» встретится на выезде с «Лос-Анджелес Кингз» 27 января.