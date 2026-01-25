Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд – Флорида Пантерз, результат матча 25 января 2025, счет 3:4 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и пас Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в овертайме в матче с «Флоридой»
Комментарии

В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Экблад, Вераге) – 06:44     1:1 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 09:17 (pp)     1:2 Маршан (Райнхарт, Ткачук) – 18:20 (pp)     2:2 Эрикссон Эк (Капризов, Хьюз) – 24:33 (pp)     3:2 Болди – 52:09 (sh)     3:3 Беннетт (Ткачук, Маршан) – 53:11 (pp)     3:4 Маршан (Вераге) – 63:00    

В составе хозяев шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди, российский нападающий Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей.

В составе гостей голы записали на свой счёт Сэм Райнхарт, Брэд Маршан (2) и Сэм Беннетт.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 бросков по воротам. Его дублёр Даниил Тарасов (Россия) провёл весь матч на скамейке запасных.

Российские хоккеисты «Уайлд» Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин результативными действиями не отметились.

Следующую встречу сегодняшние соперники проведут против «Чикаго Блэкхоукс»: «Миннесота Уайлд» дома 28 января, «Флорида Пантерз» на выезде 26 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
4 очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Коламбусом», у Воронкова гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android