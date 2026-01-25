Гол и пас Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в овертайме в матче с «Флоридой»

В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди, российский нападающий Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей.

В составе гостей голы записали на свой счёт Сэм Райнхарт, Брэд Маршан (2) и Сэм Беннетт.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 бросков по воротам. Его дублёр Даниил Тарасов (Россия) провёл весь матч на скамейке запасных.

Российские хоккеисты «Уайлд» Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин результативными действиями не отметились.

Следующую встречу сегодняшние соперники проведут против «Чикаго Блэкхоукс»: «Миннесота Уайлд» дома 28 января, «Флорида Пантерз» на выезде 26 января.