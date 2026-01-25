Скидки
Брэд Маршан набрал 2+1 в матче с «Миннесотой» — первом после травмы

Брэд Маршан набрал 2+1 в матче с «Миннесотой» — первом после травмы
Форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан оформил дубль с голом в овертайме и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ). Эта игра стала для 37-летнего канадца первой после пропуска более двух недель из-за травмы.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Экблад, Вераге) – 06:44     1:1 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 09:17 (pp)     1:2 Маршан (Райнхарт, Ткачук) – 18:20 (pp)     2:2 Эрикссон Эк (Капризов, Хьюз) – 24:33 (pp)     3:2 Болди – 52:09 (sh)     3:3 Беннетт (Ткачук, Маршан) – 53:11 (pp)     3:4 Маршан (Вераге) – 63:00    

Теперь на счету нападающего стало 49 (25+24) очков в 42 играх в сезоне при полезности «-8». Он делит первое место в списке лучших бомбардиров «пантер» с форвардом Сэмом Райнхартом, у которого также 49 (25+24) очков, но в 50 играх.

Больше шайб за сезон в составе «Флориды», чем Маршан, в возрасте 37 лет или старше забросили только Яромир Ягр (сезон-2015/2016, 27 в 79 играх) и Джо Нуиндайк (2005/2006, 26 в 65).

