Брэд Маршан набрал 2+1 в матче с «Миннесотой» — первом после травмы

Форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан оформил дубль с голом в овертайме и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ). Эта игра стала для 37-летнего канадца первой после пропуска более двух недель из-за травмы.

Теперь на счету нападающего стало 49 (25+24) очков в 42 играх в сезоне при полезности «-8». Он делит первое место в списке лучших бомбардиров «пантер» с форвардом Сэмом Райнхартом, у которого также 49 (25+24) очков, но в 50 играх.

Больше шайб за сезон в составе «Флориды», чем Маршан, в возрасте 37 лет или старше забросили только Яромир Ягр (сезон-2015/2016, 27 в 79 играх) и Джо Нуиндайк (2005/2006, 26 в 65).