Брэд Маршан набрал 2+1 в матче с «Миннесотой» — первом после травмы
Поделиться
Форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан оформил дубль с голом в овертайме и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ). Эта игра стала для 37-летнего канадца первой после пропуска более двух недель из-за травмы.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Экблад, Вераге) – 06:44 1:1 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 09:17 (pp) 1:2 Маршан (Райнхарт, Ткачук) – 18:20 (pp) 2:2 Эрикссон Эк (Капризов, Хьюз) – 24:33 (pp) 3:2 Болди – 52:09 (sh) 3:3 Беннетт (Ткачук, Маршан) – 53:11 (pp) 3:4 Маршан (Вераге) – 63:00
Теперь на счету нападающего стало 49 (25+24) очков в 42 играх в сезоне при полезности «-8». Он делит первое место в списке лучших бомбардиров «пантер» с форвардом Сэмом Райнхартом, у которого также 49 (25+24) очков, но в 50 играх.
Больше шайб за сезон в составе «Флориды», чем Маршан, в возрасте 37 лет или старше забросили только Яромир Ягр (сезон-2015/2016, 27 в 79 играх) и Джо Нуиндайк (2005/2006, 26 в 65).
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
09:00
-
08:56
-
08:50
-
08:34
-
07:51
-
07:15
-
06:53
-
06:49
-
06:40
-
06:29
-
06:18
-
06:03
-
05:59
-
05:58
-
05:57
-
05:45
-
05:31
-
04:55
-
04:29
-
04:03
-
03:50
-
03:46
-
03:32
-
03:27
-
03:08
-
01:49
-
01:38
-
00:16
- 24 января 2026
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:37
-
23:18
-
23:04
-
23:00