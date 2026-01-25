Скидки
Эдмонтон Ойлерз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 25 января 2026 года, счет 6:5 ОТ, НХЛ 2025/2026

«Эдмонтон» победил «Вашингтон» в овертайме, Овечкин очков не набрал
Комментарии

В ночь на 25 января в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бушар (Экхольм, Хайман) – 19:12     1:1 Протас (Сандин, Уилсон) – 19:34     2:1 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:13     2:2 Сурдиф (Лапьер, Макмайкл) – 26:50     2:3 Бовиллье (Карлсон, Фрэнк) – 34:29     3:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 44:30     3:4 Строум (Чикран, Уилсон) – 46:40 (pp)     4:4 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 48:24 (pp)     4:5 Макмайкл (Карлсон, Сурдиф) – 55:09     5:5 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 59:28     6:5 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 60:46    

В основное время в составе «Эдмонтона» отличились Эван Бушар (трижды), Коннор Макдэвид и Зак Хайман, а за «Вашингтон» заброшенными шайбами отметились Алексей Протас, Джастин Сурдиф, Энтони Бовиллье, Дилан Строум и Коннор Макмайкл. Победный гол в овертайме на свой счёт записал Макдэвид.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в этой встрече очков не набрал. Форвард «Ойлерз» Василий Подколзин также результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Эдмонтон» примет «Анахайм Дакс» в ночь на 27 января, а «Вашингтон» на выезде сыграет с «Сиэтл Кракен» в ночь на 28 января.

