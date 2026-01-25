«Эдмонтон» победил «Вашингтон» в овертайме, Овечкин очков не набрал

В ночь на 25 января в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 6:5.

В основное время в составе «Эдмонтона» отличились Эван Бушар (трижды), Коннор Макдэвид и Зак Хайман, а за «Вашингтон» заброшенными шайбами отметились Алексей Протас, Джастин Сурдиф, Энтони Бовиллье, Дилан Строум и Коннор Макмайкл. Победный гол в овертайме на свой счёт записал Макдэвид.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в этой встрече очков не набрал. Форвард «Ойлерз» Василий Подколзин также результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Эдмонтон» примет «Анахайм Дакс» в ночь на 27 января, а «Вашингтон» на выезде сыграет с «Сиэтл Кракен» в ночь на 28 января.