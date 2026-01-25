Расписание матчей МХЛ на 25 января 2026 года

Сегодня, 25 января, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 25 января 2026 года (время московское):

11:00. «Авто» – «Стальные Лисы»;

11:00. «Толпар» – «Белые Медведи»;

11:00. «Тюменский Легион» – «Спутник»;

13:00. «Реактор» – МХК «Молот»;

13:00. ХК «Капитан» – МХК «Атлант»;

13:00. МХК «Спартак MAX» – «Сахалинские Акулы»;

13:00. МХК «Динамо-Карелия» – «Локо»;

13:00. МХК «Динамо» М – «Кузнецкие Медведи».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 65 очков после 42 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.