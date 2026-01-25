Результаты матчей НХЛ на 25 января 2026 года

В ночь на 25 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 25 января 2026 года:

«Оттава Сенаторз» – «Каролина Харрикейнз» — 1:4;

«Виннипег Джетс» – «Детройт Ред Уингз» — 1:5;

«Бостон Брюинз» – «Монреаль Канадиенс» — 4:3;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 8:5;

«Сент-Луис Блюз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 4:5 Б;

«Миннесота Уайлд» – «Флорида Пантерз» — 3:4 ОТ;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 6:5 ОТ.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 69 очками после 52 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место Западной конференции НХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Колорадо Эвеланш», набравший 77 очков после 49 игр.