Расписание матчей КХЛ на 25 января 2026 года

Сегодня, 25 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 25 января 2026 года (время московское):

17:00. «Спартак» – «Локомотив».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 66 очками после 49 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 78 очков после 48 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.