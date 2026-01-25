Скидки
Дыняк — о поражении от «Сибири»: сами отдали инициативу, не хватило хладнокровия

Дыняк — о поражении от «Сибири»: сами отдали инициативу, не хватило хладнокровия
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Князев, Пустозёров) – 08:01 (5x5)     2:0 Кателевский (Бровкин, Дыняк) – 34:41 (5x5)     2:1 Ахияров (Климович, Косолапов) – 35:15 (5x5)     2:2 Косолапов (Аланов, Бек) – 36:23 (5x5)     2:3 Уилсон – 65:00    

– Шесть лет не получается обыграть «Сибирь» на своей площадке. Стоит искать какую-то тенденцию в этом?
– Вроде даже и семь. Не знаю… Сами отдали инициативу во втором периоде, и там уже игра была до одной шайбы. Мы не реализовали свои моменты, хотя их было предостаточно у нас, просто шайбочка каталась где-то рядом, не хватило где-то хладнокровия. Тем не менее старались, бились.

– И тем не менее повели 2:0, казалось, игра уже в руках, что пошло не так?
– Нам так не показалось. Мы должны были сыграть чуть по-другому, более сконцентрированно. Но ничего страшного, мы готовимся, хороший урок для нас, не повторять этих ошибок уже в будущем, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
