Дыняк — о поражении от «Сибири»: сами отдали инициативу, не хватило хладнокровия

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Шесть лет не получается обыграть «Сибирь» на своей площадке. Стоит искать какую-то тенденцию в этом?

– Вроде даже и семь. Не знаю… Сами отдали инициативу во втором периоде, и там уже игра была до одной шайбы. Мы не реализовали свои моменты, хотя их было предостаточно у нас, просто шайбочка каталась где-то рядом, не хватило где-то хладнокровия. Тем не менее старались, бились.

– И тем не менее повели 2:0, казалось, игра уже в руках, что пошло не так?

– Нам так не показалось. Мы должны были сыграть чуть по-другому, более сконцентрированно. Но ничего страшного, мы готовимся, хороший урок для нас, не повторять этих ошибок уже в будущем, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.