Дмитрий Воронков забил 58‑й гол за «Коламбус» и повторил достижение Хуселиуса

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8:5) и сравнялся с Кристианом Хуселиусом по количеству голов, забитых игроками «Блю Джекетс» до их 200-й игры за франшизу.

Теперь на счету 25-летнего россиянина стало 58 шайб в 199 матчах за «Коламбус». Лидирует в этом списке Рик Нэш, который забил 84 гола менее чем за 200 игр.

В нынешнем сезоне Воронков провёл 51 матч, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при полезности «-4». Дмитрий был выбран «Блю Джекетс» в четвёртом раунде под общим 114-м номером на драфте НХЛ 2019 года.