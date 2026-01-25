Дмитрий Воронков забил 58‑й гол за «Коламбус» и повторил достижение Хуселиуса
Поделиться
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8:5) и сравнялся с Кристианом Хуселиусом по количеству голов, забитых игроками «Блю Джекетс» до их 200-й игры за франшизу.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Силлинджер (Койл) – 05:47 1:1 Гюнцель – 07:48 2:1 Марчмент (Гудбрансон) – 08:37 2:2 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 10:01 (pp) 3:2 Фантилли (Марченко, Марчмент) – 18:33 4:2 Воронков (Хайнен, Замула) – 19:47 4:3 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 23:29 4:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 24:58 5:4 Марчмент (Веренски, Койл) – 29:05 6:4 Койл (Фантилли, Веренски) – 38:57 (pp) 7:4 Монахан – 54:55 7:5 Гюнцель (Кучеров, Чирелли) – 58:54 8:5 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 59:35
Теперь на счету 25-летнего россиянина стало 58 шайб в 199 матчах за «Коламбус». Лидирует в этом списке Рик Нэш, который забил 84 гола менее чем за 200 игр.
В нынешнем сезоне Воронков провёл 51 матч, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при полезности «-4». Дмитрий был выбран «Блю Джекетс» в четвёртом раунде под общим 114-м номером на драфте НХЛ 2019 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
10:36
-
10:30
-
10:14
-
09:53
-
09:52
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:56
-
08:50
-
08:34
-
07:51
-
07:15
-
06:53
-
06:49
-
06:40
-
06:29
-
06:18
-
06:03
-
05:59
-
05:58
-
05:57
-
05:45
-
05:31
-
04:55
-
04:29
-
04:03
-
03:50
-
03:46
-
03:32
-
03:27
-
03:08
-
01:49
-
01:38