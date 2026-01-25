Скидки
Дмитрий Воронков забил 58‑й гол за «Коламбус» и повторил достижение Хуселиуса

Дмитрий Воронков забил 58‑й гол за «Коламбус» и повторил достижение Хуселиуса
Комментарии

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8:5) и сравнялся с Кристианом Хуселиусом по количеству голов, забитых игроками «Блю Джекетс» до их 200-й игры за франшизу.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Силлинджер (Койл) – 05:47     1:1 Гюнцель – 07:48     2:1 Марчмент (Гудбрансон) – 08:37     2:2 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 10:01 (pp)     3:2 Фантилли (Марченко, Марчмент) – 18:33     4:2 Воронков (Хайнен, Замула) – 19:47     4:3 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 23:29     4:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 24:58     5:4 Марчмент (Веренски, Койл) – 29:05     6:4 Койл (Фантилли, Веренски) – 38:57 (pp)     7:4 Монахан – 54:55     7:5 Гюнцель (Кучеров, Чирелли) – 58:54     8:5 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 59:35    

Теперь на счету 25-летнего россиянина стало 58 шайб в 199 матчах за «Коламбус». Лидирует в этом списке Рик Нэш, который забил 84 гола менее чем за 200 игр.

В нынешнем сезоне Воронков провёл 51 матч, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при полезности «-4». Дмитрий был выбран «Блю Джекетс» в четвёртом раунде под общим 114-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

