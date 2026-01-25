Дыняк — о Бердине: Берда спал в каком-то месте силы, молодчик, хорошо сыграл
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после поражения от «Сибири» (2:3 Б) высказался об игре бывшего вратаря казанской команды Михаила Бердина, ныне выступающего за новосибирский клуб.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Князев, Пустозёров) – 08:01 (5x5) 2:0 Кателевский (Бровкин, Дыняк) – 34:41 (5x5) 2:1 Ахияров (Климович, Косолапов) – 35:15 (5x5) 2:2 Косолапов (Аланов, Бек) – 36:23 (5x5) 2:3 Уилсон – 65:00
– Может быть, Берда (Михаил Бердин. – прим. «Чемпионата») спал в каком-то месте силы… Что тут говорить, мы проиграли, результат налицо.
– Удалось пообщаться с Бердиным после игры?
– Игра закончилась, оружие все сложили в ножны. Он молодчик, хорошо сыграл.
– В каком-то смысле на эмоциях, что-то хотел доказать?
– Я не знаю, что он и кому хотел доказать, но его команда выиграла, ничего не скажешь, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Комментарии
