Дыняк — о Бердине: Берда спал в каком-то месте силы, молодчик, хорошо сыграл

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после поражения от «Сибири» (2:3 Б) высказался об игре бывшего вратаря казанской команды Михаила Бердина, ныне выступающего за новосибирский клуб.

– Может быть, Берда (Михаил Бердин. – прим. «Чемпионата») спал в каком-то месте силы… Что тут говорить, мы проиграли, результат налицо.

– Удалось пообщаться с Бердиным после игры?

– Игра закончилась, оружие все сложили в ножны. Он молодчик, хорошо сыграл.

– В каком-то смысле на эмоциях, что-то хотел доказать?

– Я не знаю, что он и кому хотел доказать, но его команда выиграла, ничего не скажешь, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.