Разин — о Канцерове: Ромке нужно убрать все околохоккейные вещи, он переживательный парень

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Амуром» (4:2) высказался об игре 21-летнего нападающего магнитогорской команды Романа Канцерова. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче, это его первая шайба за семь игр.

– Шесть матчей без голов, как вы думаете, сильно давили на Канцерова? И может ли сегодняшняя шайба если не окрылить его, то хотя бы успокоить?

– Это вопрос лучше задать ему самому – окрылила ли его шайба или нет. Ромке нужно убрать все околохоккейные вещи, он всё равно переживательный парень. Но я думаю, что сейчас лучше. Прошлую игру вы сами видели: в кадр попало, как он психовал. Ему объясняется, чтобы он свою энергию не расплёскивал на это.

– С другой стороны, это, наверное, говорит о его неравнодушии. Даже если у него что-то не получается под такими эмоциями и под таким порой агрессивным давлением, видно, что он хочет перевернуть ситуацию каким-то образом.

– Это не равнодушие, а больше уверенность в себе называется. Я уже сто раз приводил пример Мозякина: равнодушным он был в финале, когда забыл свои клюшки и поехал играть со «Львом» чужими. Просто забыл и забыл – бывает. Но Мозякин приехал и забил два гола чужими клюшками.

Когда человек начинает: носки он не с той ноги надел, клюшку не так подпилил – это всё лишнее. Нужно концентрироваться на своих действиях и отбрасывать всё остальное. Иначе, если думать о хоккее с утра до вечера, можно с ума сойти. Надо уметь расслабляться и сохранять правильный настрой.

– Вы привели пример Мозякина, а как насчет Ткачёва? Может ли Канцеров чему-то учиться у него в психологическом плане? Ткачёв более состоявшийся мастер, и, даже когда у него не идёт игра, видно, что он спокойно продолжает делать свою работу.

– Ткачёв – хоккеист другого плана. Мозякин больше снайпер, а Ткачёв – художник: из ничего может создать моментище. В плане психологии Ткачёв ближе к Мозякину – можно сказать, два раздолбая, если это слово можно применить (смеётся).

И это не обидное слово: они тренируются, соблюдают режим, проходят весь тренировочный процесс. Ошибся – ничего страшного, всё бывает. Мозякин и Ткачёв умеют отпускать ситуацию.

Если Рома не научится этому, в НХЛ ему будет тяжело: там могут отправить в АХЛ. И если не спать ночами и не справляться с нагрузкой, выбраться будет сложно. У него ещё не полностью сформирована взрослая психологическая устойчивость, – приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».