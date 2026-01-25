Игрок «Эдмонтона» Бушар стал четвёртым защитником в истории НХЛ с 3+3 за матч

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар сделал хет-трик и ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ). Как сообщает пресс-служба лиги, Бушар стал четвёртым защитником в истории НХЛ, кому удалось забросить три шайбы или больше и сделать три результативные передачи или больше в одной игре.
Ранее такое достижение покорилось Бобби Орру (трижды, лучший результат – 3+4 в 1973 году, «Бостон Брюинз»), Тому Блэйдону (4+4, 1977, «Филадельфия Флайерз») и Дагу Кроссмэну (3+3, 1992, «Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Отметим, что этот хет-трик стал для Бушара первым за карьеру в лиге. До него по три шайбы за матч забрасывали три защитника «Ойлерз» – Пол Коффи (четыре раза), Ристо Силтанен и Марк-Андре Бержерон (по одному). По шесть очков за игру в составе «Эдмонтона» ранее набирали два защитника – Коффи (дважды, лучший результат – 8 (2+6) очков, делит рекорд лиги с Блэйдоном) и Кевин Лоу (один раз).
- 25 января 2026
-
10:36
-
10:30
-
10:14
-
09:53
-
09:52
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:56
-
08:50
-
08:34
-
07:51
-
07:15
-
06:53
-
06:49
-
06:40
-
06:29
-
06:18
-
06:03
-
05:59
-
05:58
-
05:57
-
05:45
-
05:31
-
04:55
-
04:29
-
04:03
-
03:50
-
03:46
-
03:32
-
03:27
-
03:08
-
01:49
-
01:38