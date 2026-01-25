Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Эдмонтона» Бушар стал четвёртым защитником в истории НХЛ с 3+3 за матч

Игрок «Эдмонтона» Бушар стал четвёртым защитником в истории НХЛ с 3+3 за матч
Комментарии

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар сделал хет-трик и ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ). Как сообщает пресс-служба лиги, Бушар стал четвёртым защитником в истории НХЛ, кому удалось забросить три шайбы или больше и сделать три результативные передачи или больше в одной игре.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бушар (Экхольм, Хайман) – 19:12     1:1 Протас (Сандин, Уилсон) – 19:34     2:1 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:13     2:2 Сурдиф (Лапьер, Макмайкл) – 26:50     2:3 Бовиллье (Карлсон, Фрэнк) – 34:29     3:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 44:30     3:4 Строум (Чикран, Уилсон) – 46:40 (pp)     4:4 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 48:24 (pp)     4:5 Макмайкл (Карлсон, Сурдиф) – 55:09     5:5 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 59:28     6:5 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 60:47    

Ранее такое достижение покорилось Бобби Орру (трижды, лучший результат – 3+4 в 1973 году, «Бостон Брюинз»), Тому Блэйдону (4+4, 1977, «Филадельфия Флайерз») и Дагу Кроссмэну (3+3, 1992, «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Отметим, что этот хет-трик стал для Бушара первым за карьеру в лиге. До него по три шайбы за матч забрасывали три защитника «Ойлерз» – Пол Коффи (четыре раза), Ристо Силтанен и Марк-Андре Бержерон (по одному). По шесть очков за игру в составе «Эдмонтона» ранее набирали два защитника – Коффи (дважды, лучший результат – 8 (2+6) очков, делит рекорд лиги с Блэйдоном) и Кевин Лоу (один раз).

Материалы по теме
Безумный матч в НХЛ! Защитник «Эдмонтона» набрал шесть очков и прибил «Вашингтон»
Безумный матч в НХЛ! Защитник «Эдмонтона» набрал шесть очков и прибил «Вашингтон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android