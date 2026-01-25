Игрок «Эдмонтона» Бушар стал четвёртым защитником в истории НХЛ с 3+3 за матч

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар сделал хет-трик и ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ). Как сообщает пресс-служба лиги, Бушар стал четвёртым защитником в истории НХЛ, кому удалось забросить три шайбы или больше и сделать три результативные передачи или больше в одной игре.

Ранее такое достижение покорилось Бобби Орру (трижды, лучший результат – 3+4 в 1973 году, «Бостон Брюинз»), Тому Блэйдону (4+4, 1977, «Филадельфия Флайерз») и Дагу Кроссмэну (3+3, 1992, «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Отметим, что этот хет-трик стал для Бушара первым за карьеру в лиге. До него по три шайбы за матч забрасывали три защитника «Ойлерз» – Пол Коффи (четыре раза), Ристо Силтанен и Марк-Андре Бержерон (по одному). По шесть очков за игру в составе «Эдмонтона» ранее набирали два защитника – Коффи (дважды, лучший результат – 8 (2+6) очков, делит рекорд лиги с Блэйдоном) и Кевин Лоу (один раз).