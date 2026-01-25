Скидки
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Дыняк процитировал Тамбиева в ответ на вопрос о дальних перелётах

Нападающий «Ак Барса» Дыняк процитировал Тамбиева в ответ на вопрос о дальних перелётах
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после поражения от «Сибири» (2:3 Б) ответил на вопрос о дальних перелётах и процитировал бывшего главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Князев, Пустозёров) – 08:01 (5x5)     2:0 Кателевский (Бровкин, Дыняк) – 34:41 (5x5)     2:1 Ахияров (Климович, Косолапов) – 35:15 (5x5)     2:2 Косолапов (Аланов, Бек) – 36:23 (5x5)     2:3 Уилсон – 65:00    

– Удалось прийти в себя после поездки на Дальний Восток, это можно зачесть как фактор? Хотя не казалось, что команда проседает по физике…
– Давайте я отвечу так, как недавно в плей-офф Леонид Григорьевич Тамбиев, – тема перелётов закрыта, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На данный момент «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 50 матчей.

