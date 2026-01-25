Нападающий «Ак Барса» Дыняк процитировал Тамбиева в ответ на вопрос о дальних перелётах

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после поражения от «Сибири» (2:3 Б) ответил на вопрос о дальних перелётах и процитировал бывшего главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

– Удалось прийти в себя после поездки на Дальний Восток, это можно зачесть как фактор? Хотя не казалось, что команда проседает по физике…

– Давайте я отвечу так, как недавно в плей-офф Леонид Григорьевич Тамбиев, – тема перелётов закрыта, – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На данный момент «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 50 матчей.