Хартли — о работе с Суриным: был как чёрт из табакерки, крутанул ручку — и он выскакивает

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мнением о форварде команды Егоре Сурине и рассказал о своём отношении к трэш-току.

– Вопрос о Егоре Сурине. Он любит трэш-ток. И другие классные молодые игроки в России занимаются трэш-током. Ваше отношение к этому новому тренду?
– Когда меня назначили, почти каждый журналист спрашивал – как вы будете работать с Александром Радуловым и с Егором Суриным? Радулова я знал – это ветеран, харизма, страсть, а Сурина – нет. Это был как чёрт из табакерки, крутанул ручку – и он выскакивает.

На тренировочном сборе я сразу увидел несколько моментов и сказал: «Стоп, ты должен стать профессионалом высшего уровня». Я люблю трэш-ток, но ему есть время и место – сначала покажи себя как игрок. Он невероятно трудолюбивый, много занимается с видео, уважаем в команде и во всей лиге. Посмотрите, сколько он даёт команде, у него большое будущее – он станет мощным форвардом, – приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

«Не думаю, что для него это сюрприз». Хартли — о поездке Герната на предстоящую Олимпиаду
