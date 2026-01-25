Скидки
Хоккей

«Северсталь» расторгла контракт с нападающим Кириллом Пилипенко

Комментарии

«Северсталь» расторгла контракт с нападающим Кириллом Пилипенко по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист провёл 21 матч, в котором отметился шестью заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при полезности «+3». Всего на счету Пилипенко 290 игр в КХЛ и 205 (103+102) очков. Также Кирилл выступал за московское «Динамо», «Автомобилист», «Адмирал» и «Сочи».

«Северсталь» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала 66 очков в 49 встречах.

Хоккей
