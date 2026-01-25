Как стало известно «Чемпионату», нападающий Кирилл Пилипенко подпишет контракт с «Авангардом» до конца сезона-2025/2026. В ближайшее время об этом объявят официально.

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист провёл 21 матч за «Северсталь», в котором отметился шестью заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при полезности «+3». Всего на счету Пилипенко 290 игр в КХЛ и 205 (103+102) очков. Также Кирилл выступал за московское «Динамо», «Автомобилист», «Адмирал» и «Сочи».

На данный момент «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 67 очками после 47 встреч.