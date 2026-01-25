Скидки
Главная Хоккей Новости

Терещенко — о результатах СКА: всему своё время, давайте дадим команде готовиться

Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о поражении СКА от «Торпедо» со счётом 0:6 и заявил, что команде из Санкт-Петербурга нужно дать время.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гончарук (Летунов, Гараев) – 09:21 (5x5)     2:0 Атанасов (Виноградов, Ткачёв) – 13:50 (5x5)     3:0 Свищёв (Соколов) – 16:52 (5x5)     4:0 Виноградов (Ткачёв, Нарделла) – 29:52 (4x3)     5:0 Свищёв (Журавлёв, Соколов) – 36:24 (5x5)     6:0 Виноградов (Соколов, Ткачёв) – 52:32 (5x4)    

– Что происходит со СКА?
– Это надо у Игоря Николаевича [Ларионова] спрашивать, что происходит. Видел счёт матча, может, просто «Торпедо» хорошо играло? Давайте оттолкнёмся от этого.

– Как вы в целом промежуточно оцените дебютный сезон Ларионова у руля СКА? Кажется, что не всё получается у команды.
– Сейчас и с Локтионовым вопросы. Поначалу он был доволен, а сейчас… Что-то происходит в команде, о чём мы не можем знать и о чём можем только догадываться. Это же и с Голдобиным.

– Пора ли главному тренеру Игорю Ларионову в отставку после такого поражения?
– Ну перестаньте, почему сразу в отставку? Всему своё время, Игорь Николаевич только пришёл в клуб. Он профессионал во всех смыслах, поэтому давайте дадим команде готовиться.

– Через какое время можно оценить работу Ларионова? Один проведённый сезон?
– У всех по-разному. Конечно, всем хочется всего и сразу. Такое бывает, но редко. СКА проиграли одну игру 0:6, но в других побеждали. Но мне сложно говорить конкретно по этому матчу, я смотрел игру «Ак Барса» и «Сибири».

– Если у Ларионова не получается в СКА, может, клубу стоит задуматься о возвращении Романа Ротенберга?
– Это уже надо у Романа Борисовича спрашивать, готов ли он обратно возглавить СКА или нет. Он сейчас в «Динамо», — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».

