«Коламбус» во второй раз в сезоне забросил 4+ шайбы в первом периоде

«Коламбус Блю Джекетс» во второй раз в нынешнем сезоне забросил 4+ шайбы в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Четвёртый гол в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8:5) забил российский нападающий Дмитрий Воронков на 20-й минуте встречи.

Единственной командой, которой «Блю Джекетс» забросили больше в первом периоде в сезоне-2025/2026, была «Вегас Голден Найтс» (пять голов 23 декабря). Ранее «Коламбус» забивал столько же в первом периоде 15 марта 2003 года (пять).

На данный момент «Блю Джекетс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 55 очков после 51 встречи.