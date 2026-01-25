«Коламбус» во второй раз в сезоне забросил 4+ шайбы в первом периоде
Поделиться
«Коламбус Блю Джекетс» во второй раз в нынешнем сезоне забросил 4+ шайбы в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Четвёртый гол в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8:5) забил российский нападающий Дмитрий Воронков на 20-й минуте встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Силлинджер (Койл) – 05:47 1:1 Гюнцель – 07:48 2:1 Марчмент (Гудбрансон) – 08:37 2:2 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 10:01 (pp) 3:2 Фантилли (Марченко, Марчмент) – 18:33 4:2 Воронков (Хайнен, Замула) – 19:47 4:3 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 23:29 4:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 24:58 5:4 Марчмент (Веренски, Койл) – 29:05 6:4 Койл (Фантилли, Веренски) – 38:57 (pp) 7:4 Монахан – 54:55 7:5 Гюнцель (Кучеров, Чирелли) – 58:54 8:5 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 59:35
Единственной командой, которой «Блю Джекетс» забросили больше в первом периоде в сезоне-2025/2026, была «Вегас Голден Найтс» (пять голов 23 декабря). Ранее «Коламбус» забивал столько же в первом периоде 15 марта 2003 года (пять).
На данный момент «Блю Джекетс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 55 очков после 51 встречи.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
12:02
-
11:44
-
11:30
-
11:16
-
11:02
-
10:58
-
10:54
-
10:36
-
10:30
-
10:14
-
09:53
-
09:52
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:56
-
08:50
-
08:34
-
07:51
-
07:15
-
06:53
-
06:49
-
06:40
-
06:29
-
06:18
-
06:03
-
05:59
-
05:58
-
05:57
-
05:45
-
05:31
-
04:55
-
04:29
-
04:03