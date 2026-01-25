Хартли — о «Локомотиве»: тренеры как шеф-повара, приходим со своей книгой рецептов

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о своей работе в ярославском клубе и рассказал, какие изменения произошли в клубе после его прихода. Напомним, ранее специалист работал в КХЛ с «Авангардом».

– Когда вы пришли в «Локомотив», как вы решили большой философский вопрос: внести небольшие коррективы в налаженную систему или всё менять под свою концепцию?

– Это отличный вопрос. Помню, когда встретился с Александром Крыловым (бывший председатель совета директоров «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») в Копенгагене во время чемпионата мира в 2021 году, он предложил мне работу. Сказал – мы поменяем логотип, форму, полностью обновим бренд, будем активно присутствовать в медиа. Хотим произвести вау-эффект. Мы начали с нуля, как при строительстве дома, потом нашу арену признали аварийной и мы переехали в Балашиху.

Когда мне позвонил Юрий [Яковлев, президент «Локомотива»], я знал о стабильности «Локомотива» и согласился, обсудил с ним свои идеи. Потом пригласил Рябыкина, Звягина, в тренерском штабе уже были Красоткин, Гусев, взяли нового тренера вратарей. Провёл встречу с ними по видеосвязи, потом позвонил каждому игроку по видео – важно было видеть лицо.

«Локомотив» – клуб с большой историей, действующий чемпион. Не было нужно всё ломать. Но у каждого тренера своя философия, тренеры как шеф-повара: приходим со своей книгой рецептов и уверены, что наш шоколадный торт лучше. Внёс некоторые коррективы, мы играем более агрессивно, это не секрет.

Но без деталей в игре никакая система не работает. Всё держится на вовлечённости игроков, и сегодня мы высоко в таблице, потому что у нас опытная команда, они понимают хоккей, – приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.