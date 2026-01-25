«Авангард» объявил о подписании контракта с форвардом Пилипенко до конца сезона-2025/2026

«Авангард» подписал контракт до 31 мая 2026 года с нападающим Кириллом Пилипенко. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Всего в КХЛ 29-летний хоккеист провёл 290 игр, в которых набрал 205 (103+102) очков. Последние пять сезонов Кирилл Пилипенко провёл в череповецкой «Северстали», где являлся одним из лидеров команды. В 2013 году Пилипенко стал бронзовым призёром чемпионата МХЛ, а в 2017 стал обладателем «Братины» в составе «Югры». В составе «Авангарда» хоккеист будет выступать под номером 23.

На данный момент омский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 67 очками после 47 матчей.