СКА объявил об изменениях в тренерском штабе

Тренерский штаб СКА покинули Владимир Филатов и Максим Семёнов, сообщает пресс-служба армейского клуба.

«В связи с неудовлетворительными результатами, по решению руководства клуба, тренерский штаб команды покидают Владимир Филатов и Максим Семёнов.

СКА благодарит специалистов за работу в главной команде. Они продолжат карьеру в клубной системе», — говорится в сообщении СКА.

40‑летний Филатов работал в клубе ВХЛ «СКА‑Нева» с сезона-2021/2022. По ходу чемпионата перешёл на работу главным тренером клуба МХЛ «СКА‑1946» и выиграл Кубок Харламова — 2022, а в следующем году дошёл с командой до полуфинала плей‑офф. Сезон‑2023/2024 Филатов начал в ВХЛ во главе «Омских Крыльев». В январе 2025 специалист вошел в штаб Игоря Ларионова в «Торпедо», где работал до июня.

41-летний Семёнов тренерскую карьеру начал в 2020-м в «Барысе», совмещая работу в клубе КХЛ и сборной Казахстана. В 2022 году перебрался в Санкт-Петербург и вошёл в штаб Александра Титова в «СКА-Нева». В сезоне-2023/2024 вернулся в КХЛ, подписав контракт с «Ладой», где отработал последние два сезона. По ходу чемпионата-2024/2025 привлекался Федерацией хоккея России для работы в молодёжной сборной страны и сборной «Россия 25».