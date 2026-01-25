Скидки
В «Авангарде» прокомментировали подписание контракта с Пилипенко

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о подписании контракта с нападающим Кириллом Пилипенко. Форвард заключил соглашение с клубом до конца текущего сезона.

«Рады приветствовать Кирилла Пилипенко в составе «ястребов». Мы очень хотели усилить атаку именно таким игроком, который способен нанести точный бросок в финальной стадии атаки. Очевидно, что после ярких сезонов в «Северстали» ему необходим новый вызов. Уже в понедельник игрок присоединится к команде. Когда мы его увидим на льду? Решать тренерам. Думаю, стоит учитывать тот факт, что некоторое время Кирилл был без игровой практики», — приводит слова Сопина пресс-служба «Авангарда».

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист провёл 21 матч за «Северсталь», в котором отметился шестью заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при полезности «+3». Всего на счету Пилипенко 290 игр в КХЛ и 205 (103+102) очков. Также Кирилл выступал за московское «Динамо», «Автомобилист», «Адмирал» и «Сочи».

