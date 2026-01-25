Скидки
Хоккей

Форвард «Коламбуса» Марчмент был признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Комментарии

Канадский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэйсон Марчмент, который забросил три шайбы и сделал один ассист в победной игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8:5), был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Второй звездой стал американский голкипер «Баффало Сэйбрз» Алекс Лайон, который оформил шат-аут в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0). Третьей звездой был признан американский вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси, который отразил 35 бросков из 36 в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1).

Отметим, что в тройку лучших игроков дня не попали защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар, который забросил три шайбы и сделал три ассиста в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ), а также российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший четыре очка.

