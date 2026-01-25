Плющев — о Голдобине в СКА: экспериментировать и заниматься педагогикой с ним не нужно

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о выступлении нападающего Николая Голдобина за СКА. В межсезонье форвард перешёл в армейский клуб из «Спартака». В нынешнем сезоне на его счету 26 (10+16) очков в 39 матчах.

«Голдобин в СКА? Тут нужно понимать, что любой переход игрока из команды в команду всегда может быть связан с проблемами и не самыми положительными эмоциями. Всё-таки игрок может привыкнуть к определённой обстановке, определённому доверию предыдущих тренеров и так далее.

В ситуации Голдобина, возможно, было определённое недопонимание между игроком и главным тренером, когда Ларионов говорил, что у него в команде нет первых, вторых и третьих номеров. Но я считаю, что это совершенно неправильный подход. В командах всегда есть лидеры и есть те, кто им помогает. И всегда находится вот это подспорье, которое позволяет делать музыкальные паузы.

Поэтому Голдобин сразу себя в СКА и не нашёл. Неудивительно, ведь там он был всем, а тут он стал как все. Нужно же понимать, что психология у игроков разная. Но Ларионов таким образом ищет оптимальный состав. Хотя чего его искать-то, если ты тренер, который видит и чувствует игроков.

Ларионов же за Голдобиным сколько гонялся. Должен же был понимать, как и где его использовать с самого первого дня. Но так не получилось. Зато получилось методом тыка.

Но Голдобин доказал, что он игрок высокого уровня. А экспериментировать и заниматься педагогикой с ним не нужно. Просто с первого дня нужно было использовать все его сильные стороны. Может, нужно было дать возможность и время не так ярко себя проявлять. Но сейчас у Ларионова далеко не радужная ситуация, и ему пришлось себя где-то прижать и дать возможность игроку себя реализовывать», – приводит слова Плющева Legalbet.