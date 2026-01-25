Экс-защитник клубов КХЛ Александр Осипов возглавил «Рубин» из ВХЛ

Экс-защитник клубов КХЛ Александр Осипов назначен главным тренером хоккейного клуба «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. 36-летний специалист сменил на посту Константина Фаста. При этом Фаст остаётся в тренерском штабе тюменского клуба.

Осипов завершил игровую карьеру в сентябре 2024 года. Защитник выступал в КХЛ за ряд известных клубов: хабаровский «Амур», подмосковный «Атлант», санкт-петербургский СКА, казанский «Ак Барс», московское «Динамо», омский «Авангард», «Спартак», владивостокский «Адмирал» и нижнекамский «Нефтехимик». Тюменский «Рубин» из ВХЛ стал его последней командой.

В общей сложности на счету Осипова в КХЛ 546 матчей, в которых игрок обороны забросил 64 шайбы и отдал 86 результативных передач.