«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 25 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первых двух встречах победу одержали железнодорожники (5:2, 6:3).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Спартак» провёл 47 матчей, в которых набрал 55 очков, и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 65 очками после 49 встреч находится на третьей строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.