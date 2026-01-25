Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 25 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первых двух встречах победу одержали железнодорожники (5:2, 6:3).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Спартак» провёл 47 матчей, в которых набрал 55 очков, и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 65 очками после 49 встреч находится на третьей строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Нападающий Игнат Коротких перешёл из «Амура» в «Спартак» в результате обмена
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android