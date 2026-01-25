Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Горжусь тем, как мы играли». Карбери — о поражении от «Эдмонтона» в овертайме

«Горжусь тем, как мы играли». Карбери — о поражении от «Эдмонтона» в овертайме
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:6 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бушар (Экхольм, Хайман) – 19:12     1:1 Протас (Сандин, Уилсон) – 19:34     2:1 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:13     2:2 Сурдиф (Лапьер, Макмайкл) – 26:50     2:3 Бовиллье (Карлсон, Фрэнк) – 34:29     3:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 44:30     3:4 Строум (Чикран, Уилсон) – 46:40 (pp)     4:4 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 48:24 (pp)     4:5 Макмайкл (Карлсон, Сурдиф) – 55:09     5:5 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 59:28     6:5 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 60:47    

«Мне понравилась наша сегодняшняя игра, я думаю, ребята боролись изо всех сил. Это одна из самых сложных игр в нашем расписании, ещё можно учесть переезд, вчерашний приезд в четыре утра…

То, как мы боролись, преодолевая трудности игры, взлёты и падения. Мы вели в счёте, потом он сравнялся, я горжусь тем, как мы играли сегодня», – приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, вчера «Кэпиталз» победили в гостях «Калгари Флэймз» со счётом 3:1.

На данный момент столичный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками после 53 игр.

Материалы по теме
«Эдмонтон» победил «Вашингтон» в овертайме, Овечкин очков не набрал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android