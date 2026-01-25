«Горжусь тем, как мы играли». Карбери — о поражении от «Эдмонтона» в овертайме

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:6 ОТ).

«Мне понравилась наша сегодняшняя игра, я думаю, ребята боролись изо всех сил. Это одна из самых сложных игр в нашем расписании, ещё можно учесть переезд, вчерашний приезд в четыре утра…

То, как мы боролись, преодолевая трудности игры, взлёты и падения. Мы вели в счёте, потом он сравнялся, я горжусь тем, как мы играли сегодня», – приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, вчера «Кэпиталз» победили в гостях «Калгари Флэймз» со счётом 3:1.

На данный момент столичный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками после 53 игр.