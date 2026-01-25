«Северсталь» и «Торпедо» совершили обмен с участием трёх хоккеистов

Хоккейные клубы «Северсталь» и «Торпедо» произвели обмен, сообщает пресс-служба череповецкой команды. Нападающий Тимур Муханов продолжит карьеру в нижегородском клубе, а в обратном направлении отправятся защитник Никита Береснев и форвард Илья Чефанов.

В составе «Северстали» 20-летний Муханов провёл 155 матчей и набрал 34 (11+23) очка. В нынешнем сезоне на счету Тимура 27 игр и 5 (3+2) очков при полезности «-7».

18-летний Береснев в текущем сезоне провёл 11 матчей за «Чайку» в МХЛ и не отметился результативными действиями. 24-летний Чефанов записал на свой счёт 37 игр в составе «Торпедо» и 8 (1+7) очков.