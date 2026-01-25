Скидки
В «Торпедо» прокомментировали обмен с «Северсталью»

В «Торпедо» прокомментировали обмен с «Северсталью»
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался об обмене с «Северсталью», в результате которого состав нижегородского клуба пополнил нападающий Тимур Муханов. В обратном направлении отправились защитник Никита Береснев и форвард Илья Чефанов.

«Принятое клубами решение о переходе вижу в формате win-win для обеих сторон, поскольку оно должно поспособствовать развитию всех спортсменов, участвующих в обмене. Илья Чефанов получит шанс стать постоянным игроком основы «Северстали». Считаем это честным отношением к спортсмену, который желает закрепиться в КХЛ; отбирать шанс при наличии интереса к нему у команд лиги мы не считаем возможным.

Тимур Муханов, имеющий возможность играть во всех командах системы, продолжит свой спортивный рост. Благодарим Илью за честную работу в организации и за вклад в победу в Чемпионате ВХЛ прошлого сезона», — приводит слова Забуги пресс-служба «Торпедо».

