«Нефтехимик» перезаключил контракт с защитником Профакой

«Нефтехимик» перезаключил контракт с защитником Лукой Профакой, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

23-летний хоккеист выступает за нижнекамский клуб с прошлого сезона, за это время Лука провёл 88 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами при полезности «+1». Профака также выступал в «Сан-Диего Галлз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и в «Талсе Ойлерз» (фарм-клуб «Сан-Диего») в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL).

На данный момент «Нефтехимик» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками после 50 встреч.