Защитник Максим Березин подписал контракт с новокузнецким «Металлургом»

Защитник Максим Березин стал хоккеистом новокузнецкого «Металлурга», сообщает пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги.

Этот сезон игрок обороны начинал в «Сочи», за который провёл восемь матчей, отметившись одной результативной передачей. Южный клуб расторг контракт с хоккеистом 5 ноября 2025 года. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету 34-летнего Березина 775 игр и 149 (48+101) очков.

Ранее хоккеист уже выступал в ВХЛ в сезоне-2011/2012, тогда защитник провёл 15 матчей за «Дизель».

На данный момент новокузнецкий «Металлург» возглавляет сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги, набрав 78 очков в 46 встречах.