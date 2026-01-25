Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник Александр Кирпичников перешёл в «Югру» из «Челмета» в результате обмена

Защитник Александр Кирпичников перешёл в «Югру» из «Челмета» в результате обмена
Защитник Александр Кирпичников отправился из «Челмета» в «Югру» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

24-летний хоккеист пополнил состав «Челмета» в середине декабря прошлого года, перейдя из «Югры». С тех пор Кирпичников сыграл в КХЛ за «Трактор» семь матчей, отметившись результативной передачей, и две встречи за «Челмет» в ВХЛ. Всего на его счету 309 игр и 87 (21+66) очков во Всероссийской хоккейной лиге.

На данный момент «Челмет» занимает 12-е место в сводной таблице ВХЛ с 54 очками после 44 матчей. «Югра» располагается на второй строчке в таблице. Команда заработала 74 очка в 46 играх.

