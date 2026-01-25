Драйзайтль стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона» с 600+ передачами за клуб

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль достиг отметки в 600 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Немецкий форвард сделал три ассиста в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ).

Драйзайтль стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона», сделавшим 600 результативных передач за карьеру. Ранее это удалось Уэйну Гретцки (1086), Коннору Макдэвиду (779) и Марку Мессье (642).

На счету Драйзайтля 1026 (424+602) очков в 840 играх в НХЛ. Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 30-летнего Драйзайтля 70 (25+45) очков в 50 матчах. Он выступает за «Эдмонтон» всю свою карьеру в НХЛ. В последних двух сезонах немец вместе с «нефтяниками» доходил до финала Кубка Стэнли, в котором оба раза его команда уступила в серии «Флориде Пантерз».