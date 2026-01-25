Скидки
Драйзайтль стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона» с 600+ передачами за клуб

Драйзайтль стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона» с 600+ передачами за клуб
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль достиг отметки в 600 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Немецкий форвард сделал три ассиста в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бушар (Экхольм, Хайман) – 19:12     1:1 Протас (Сандин, Уилсон) – 19:34     2:1 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:13     2:2 Сурдиф (Лапьер, Макмайкл) – 26:50     2:3 Бовиллье (Карлсон, Фрэнк) – 34:29     3:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 44:30     3:4 Строум (Чикран, Уилсон) – 46:40 (pp)     4:4 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 48:24 (pp)     4:5 Макмайкл (Карлсон, Сурдиф) – 55:09     5:5 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 59:28     6:5 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 60:47    

Драйзайтль стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона», сделавшим 600 результативных передач за карьеру. Ранее это удалось Уэйну Гретцки (1086), Коннору Макдэвиду (779) и Марку Мессье (642).

На счету Драйзайтля 1026 (424+602) очков в 840 играх в НХЛ. Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 30-летнего Драйзайтля 70 (25+45) очков в 50 матчах. Он выступает за «Эдмонтон» всю свою карьеру в НХЛ. В последних двух сезонах немец вместе с «нефтяниками» доходил до финала Кубка Стэнли, в котором оба раза его команда уступила в серии «Флориде Пантерз».

