«Трактор» подписал контракт с защитником Михалом Чайковски. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2025/2026. Ранее словацкий игрок обороны покинул «Амбри-Пиотту», за которую провёл шесть матчей без очков с показателем полезности «-12».

В прошлом сезоне 33-летний игрок обороны провёл за «Спартак» 40 матчей, в которых записал на свой счёт две шайбы и 12 результативных передач с показателем полезности «+7». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 словак не выступал. «Спартак» расторг контракт с Чайковски в межсезонье.

Всего за свою карьеру в рамках Континентальной хоккейной лиги Чайковски сыграл 444 встречи, в которых забил 64 гола и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+70».