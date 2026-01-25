Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» подписал контракт с защитником Михалом Чайковски

«Трактор» подписал контракт с защитником Михалом Чайковски
Комментарии

«Трактор» подписал контракт с защитником Михалом Чайковски. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2025/2026. Ранее словацкий игрок обороны покинул «Амбри-Пиотту», за которую провёл шесть матчей без очков с показателем полезности «-12».

В прошлом сезоне 33-летний игрок обороны провёл за «Спартак» 40 матчей, в которых записал на свой счёт две шайбы и 12 результативных передач с показателем полезности «+7». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 словак не выступал. «Спартак» расторг контракт с Чайковски в межсезонье.

Всего за свою карьеру в рамках Континентальной хоккейной лиги Чайковски сыграл 444 встречи, в которых забил 64 гола и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+70».

Материалы по теме
Официально
Бывший защитник клубов КХЛ Михал Чайковски расторг контракт с клубом «Амбри-Пиотта»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android