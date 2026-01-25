Бывший защитник клубов КХЛ Михал Чайковски расторг контракт с клубом «Амбри-Пиотта» из чемпионата Швейцарии. Как сообщает пресс-служба швейцарского клуба, игрок выразил желание вернуться в Словакию по личным причинам и клуб удовлетворил его просьбу.

Чайковски перешёл в «Амбри-Пиотту» в ноябре и провёл за клуб шесть матчей без очков с показателем полезности «-12». В прошлом сезоне 33-летний игрок обороны провёл за «Спартак» 40 матчей, в которых записал на свой счёт две шайбы и 12 результативных передач с показателем полезности «+7». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 словак не выступал. «Спартак» расторг контракт с Чайковски в межсезонье.

Всего за свою карьеру в рамках Континентальной хоккейной лиги Чайковски сыграл 444 встречи, в которых забил 64 гола и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+70».