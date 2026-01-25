Скидки
Хоккей

«Нефтяник» обменял в «Ак Барс» защитника Даниса Зарипова

«Нефтяник» обменял в «Ак Барс» защитника Даниса Зарипова
«Ак Барс» и «Нефтяник» совершили обмен – в казанский клуб переходит защитник Данис Зарипов, альметьевцы получат денежную компенсацию, сообщает пресс-служба казанцев.

В текущем сезоне 18-летний хоккеист провёл 11 матчей в рамках регулярного чемпионата МХЛ в составе «Спутника» и набрал восемь очков — забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего в Молодёжной хоккейной лиге Зарипов провёл 30 матчей, в которых набрал 12 очков — забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+4».

«Ак Барс» расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

