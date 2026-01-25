Скидки
Хоккей

ЦСКА переподписал контракт с нападающим Павлом Карнауховым

ЦСКА переподписал контракт с нападающим Павлом Карнауховым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, новый срок соглашения — 31 мая 2029 года.

28-летний Павел Карнаухов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 49 матчей, в которых набрал 21 очко — забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге Карнаухов провёл 543 матча, в которых набрал 173 очка — забросил 82 шайбы и отдал 91 результативную передачу. Нападающий всю карьеру в КХЛ с 2016 года проводит за ЦСКА.

ЦСКА с 59 очками после 49 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

