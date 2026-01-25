Скидки
Главная Хоккей Новости

«Трактор» выменял у «Спартака» вратаря Дмитрия Николаева

Комментарии

«Трактор» выменял у «Спартака» вратаря Дмитрия Николаева на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Спартак» поместил вратаря в список отказов в конце ноября. Последний матч в текущем сезоне голкипер провёл 14 ноября с «Северсталью» (3:4). Николаев также провёл четыре матча в ВХЛ за подмосковный «Химик», в которых одержал три победы с 97,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,01.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний Николаев провёл 13 матчей, в которых одержал пять побед с 90% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,94. Ранее в карьере голкипер играл за СКА и «Нефтехимик».

Комментарии
Все новости

