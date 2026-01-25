Скидки
СКА обменял нападающего Андрея Локтионова в «Сибирь»

СКА и «Сибирь» произвели обмен – в новосибирский клуб переходит нападающий Андрей Локтионов, в обратном направлении проследует нападающий Скотт Уилсон, сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне Локтионов провёл за СКА 34 матча, в которых набрал семь очков — забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-11». Всего в КХЛ на счету 35-летнего форварда 323 (123+200) очка в 657 матчах.

Уилсон за 43 матча в составе «Сибири» в текущем сезоне набрал 18 очков — забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-13». Всего в КХЛ на счету 33-летнего форварда 135 (72+63) очков в 231 матче.

