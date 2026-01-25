Артур Каюмов повторил снайперский рекорд Егора Аверина по голам за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов забросил шайбу в матче со «Спартаком» и повторил снайперский рекорд ярославского клуба. Эта шайба стала для Каюмова 118-й в форме ярославского клуба. Также 118 голов за «Локомотив» забил нападающий Егор Аверин. Встреча проходит в эти минуты, «Локомотив» выигрывает со счётом 2:1.

Отметим, что 16 сентября 27‑летний нападающий «Локомотива» Артур Каюмов отметился тремя результативными передачами в победном матче с «Ладой» и стал лучшим бомбардиром ярославского клуба в КХЛ. Ранее бомбардирский рекорд также принадлежал Аверину.

На данный момент на счету Каюмова 542 матча за «Локомотив», в которых форвард набрал 281 очко — забросил 118 шайб и отдал 163 результативные передачи.