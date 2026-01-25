Артур Каюмов повторил снайперский рекорд Егора Аверина по голам за «Локомотив»
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов забросил шайбу в матче со «Спартаком» и повторил снайперский рекорд ярославского клуба. Эта шайба стала для Каюмова 118-й в форме ярославского клуба. Также 118 голов за «Локомотив» забил нападающий Егор Аверин. Встреча проходит в эти минуты, «Локомотив» выигрывает со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Паник, Каюмов) – 03:52 (5x4) 1:1 Коростелёв (Морозов, Порядин) – 11:53 (5x4) 1:2 Каюмов (Иванов, Берёзкин) – 36:42 (5x5) 2:2 Гутик (Вишневский) – 43:54 (5x5) 2:3 Фрейз (Сурин, Елесин) – 61:43 (3x3)
Отметим, что 16 сентября 27‑летний нападающий «Локомотива» Артур Каюмов отметился тремя результативными передачами в победном матче с «Ладой» и стал лучшим бомбардиром ярославского клуба в КХЛ. Ранее бомбардирский рекорд также принадлежал Аверину.
На данный момент на счету Каюмова 542 матча за «Локомотив», в которых форвард набрал 281 очко — забросил 118 шайб и отдал 163 результативные передачи.
