Роман Ротенберг назвал Овечкина лучшим российским спортсменом за последние 25 лет

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом за последние 25 лет.

– Лучший российский спортсмен за последние 25 лет?

– По результатам это, очевидно, Александр Овечкин. Он установил такой рекорд, который ещё 100 лет продержится. Думаю, в этом вопросе невозможно выбрать кого-то другого. Сравниться с Овечкиным в этом плане никто не может, его достижения абсолютно уникальны,– цитирует Ротенберга Sport24.

В апреле 2025 года побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). На данный момент на счету 40-летнего россиянина 918 голов за карьеру в регулярках НХЛ.