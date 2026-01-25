Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг назвал Овечкина лучшим российским спортсменом за последние 25 лет

Роман Ротенберг назвал Овечкина лучшим российским спортсменом за последние 25 лет
Комментарии

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом за последние 25 лет.

– Лучший российский спортсмен за последние 25 лет?
– По результатам это, очевидно, Александр Овечкин. Он установил такой рекорд, который ещё 100 лет продержится. Думаю, в этом вопросе невозможно выбрать кого-то другого. Сравниться с Овечкиным в этом плане никто не может, его достижения абсолютно уникальны,– цитирует Ротенберга Sport24.

В апреле 2025 года побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). На данный момент на счету 40-летнего россиянина 918 голов за карьеру в регулярках НХЛ.

Материалы по теме
Всего пять голов до 1000! Овечкин — на пороге великого достижения
Всего пять голов до 1000! Овечкин — на пороге великого достижения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android