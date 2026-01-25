«Локомотив» обыграл «Спартак» и возглавил Запад КХЛ, Каюмов забил рекордный гол

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Победу в упорной встрече одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин, которому ассистировали Рихард Паник и Артур Каюмов. В середине первого периода Никита Коростелёв сравнял счёт с передач Ивана Морозова и Павла Порядина. Во втором периоде Артур Каюмов вновь вывел гостей вперёд в матче, этот гол позволил форварду повторить снайперский клубный рекорд «Локомотива». В начале третьего периода дебютный гол за «Спартак» забил Даниил Гутик и сравнял счёт. На 58-й минуте матча после видеопросмотра был отменён гол защитника «Локомотива» Андрея Сергеева из-за помехи вратарю. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Байрона Фрейза.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 56 очков за 48 матчей. «Локомотив» располагается на первой строчке, заработав 67 очков за 50 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.