«Салават Юлаев» переподписал контракт с вратарём Ильёй Коноваловым

«Салават Юлаев» переподписал контракт с вратарём Ильёй Коноваловым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, новое соглашение, рассчитанное до 31 мая 2026 года, носит односторонний характер.

В текущем сезоне на счету Коновалова три матча за уфимский клуб, в которых вратарь показал коэффициент надёжности 4,18 с 84,7% отражённых бросков.

Всего в КХЛ 27-летний голкипер провёл 242 матча, в которых показал коэффициент надёжности 2,28 с 91,6% отражённых бросков. На счету Коновалова 22 матча «на ноль». В своей карьере хоккеист выступал за «Рязань» (2017/2018), «Локомотив» (2017-2021), «Бейкерсфилд Кондорс» (2021/2022, АХЛ), «Динамо» Москва (2022-2024), «Адмирал» (2024/2025) и «Салават Юлаев».

