Главная Хоккей Новости

Плющев — об изменениях в штабе СКА: ответственность всегда несёт главный тренер

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о кадровых изменениях в тренерском штабе СКА. Ранее команду покинули Владимир Филатов и Максим Семёнов, клуб объяснил это «неудовлетворительными результатами».

«За неудовлетворительные результаты всегда несёт ответственность главный тренер [Игорь Ларионов], а не помощник. Помощники всегда работают по заданию главного тренера, самостоятельно они ничего не делают. А если бы они самостоятельно бы делали, то главный тренер сам бы их убрал», – цитирует Плющева Vprognoze.

На данный момент СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

